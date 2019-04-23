Воспоминание о Джозефе Стоуне

Два года назад с передовой патрульной базы СMM в Кадиевке выехал патруль в составе двух автомобилей. В одном из них было два наблюдателя – из Германии и Чехии, а также фельдшер из США по имени Джозеф Стоун.

Согласно плану патрулирования, они должны были осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в районе Пришиба, небольшой деревни, расположенной рядом с линией соприкосновения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. В целом это был обычный патруль СММ ОБСЕ, но, к сожалению, он оказался отнюдь не таким обычным.

В 11:17 на проселочной дороге недалеко от Пришиба один из бронированных автомобилей наехал на предмет, который, вероятно, был противотанковой миной, в результате чего автомобиль взлетел в воздух и загорелся. Двое наблюдателей чудом выжили, хотя и получили травмы. Джозеф Стоун скончался на месте.

Из всех, кого поглотил конфликт на востоке Украины, и многих других, погибших позже, Джозеф был уникален в одном важном аспекте. Он приехал в Украину в составе международной мониторинговой миссии, задача которой – способствовать восстановлению стабильности и безопасности, а на востоке страны – осуществлять мониторинг и верификацию соблюдения различных договоренностей о прекращении огня.

Как и для 1300 других сотрудников СММ ОБСЕ, для него выбор этой сферы деятельности был возможностью творить добро, а в Украине – помочь многострадальному народу восстановить мир.

Джозеф Стоун приехал в Украину в составе международной мониторинговой миссии. Два года назад он трагически погиб ФОТО: Пресс-служба СПЕЦИАЛЬНОЙ мониторинговой миссии ОБСЕ

Гибель Джозефа отражает значительно более масштабную трагедию, которая, к сожалению, не прекращается.

Для тех из нас, кто имел возможность поработать с ним, он всегда будет чутким коллегой, заслуживающим доверия и которому мы вверяли наши жизни. Для своей семьи он навсегда останется любящим и заботливым отцом, братом и сыном. Открытая рана и пустота образовались в наших сердцах; и, к сожалению, не только в наших.

Во всех районах на востоке Украины есть семьи, где навсегда потеряны отцы и матери, сыновья и дочери, братья и сестры. В городах и селах, где раньше здоровые и счастливые дети учились и играли, теперь можно видеть опустевшие классы, а качели на площадках давно замерли, особенно вблизи линии соприкосновения.

В одном из таких городов, а именно в Енакиево Донецкой области, есть дом, где когда-то жили три юных брата. Они, как и 8 других детей, погибших с начала 2016 года, так же, как и Джозеф Стоун, потеряли жизнь в результате того, что дороги, детские площадки и фермерские хозяйства вокруг них засорены минами и другими взрывоопасными пережитками войны.

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Эти мины и неразорвавшиеся боеприпасы и сегодня там, несмотря на то, что было подписано соглашение или изъять их, или четко обозначить их расположение и не закладывать новые. Этой договоренности достигли еще в сентябре 2014 года, а в 2016 году взяли на себя подобное обязательство.

У нас в СММ ОБСЕ наивысшим приоритетом является безопасность наших наблюдателей. Ежедневно принимается множество разнообразных мер для предотвращения проблем с безопасностью с учетом постоянно меняющихся обстоятельств, особенно ввиду трагедии возле Пришиба.

Обучение, оборудование, планирование и обмен информацией – вот лишь некоторые способы, с помощью которых мы уменьшаем риски. То, что мы постоянно находимся в опасной и нестабильной среде, значит, к сожалению, что мы никогда не сможем полностью их избежать.

У других также есть обязательства. Подписанты Минских соглашений обязались обеспечить безопасность гражданских наблюдателей СММ.

С того ужасного дня в Пришибе прошло два года, в течение которых в следствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли еще 56 невинных мирных жителей, а еще 158 получили ранения, однако с тех пор мало что изменилось.

В течение двух лет, а фактически уже почти пять лет подряд, мы в СММ ОБСЕ призываем к одной очень простой вещи: соблюдать взятые обязательства.

Конечно, настало время – а на самом деле необходимость в этом назрела очень давно, – когда слова должны сопровождаться действиями.

Чтобы дети могли играть и учиться, фермеры – выпасать скот, а люди, в том числе храбрые невооруженные гражданские наблюдатели и медики, могли безопасно заниматься своими повседневными делами, пришла пора извлечь мины, особенно в жилых районах и других местах, которые часто посещают гражданские лица.

Это очень простое требование, которое выдвинули миллионы матерей и отцов, сыновей и дочерей.

Были предприняты определенные меры, в частности гуманитарное разминирование, а многие действующие лица, среди которых СММ ОБСЕ, проводят очень нужную подготовку для повышения уровня осведомленности о минной опасности, а также осуществляют информационно-просветительскую деятельность, особенно для молодых и незащищенных.

Однако крайне необходимо в полном объеме выполнить взятые обязательства, то есть окончательно завершить разминирование. А также спасти жизни людей и сделать возможным возвращение к нормальной жизни – это и только это станет долгосрочным и достойным почтением памяти сотен невинных людей, которые заплатили самую высокую цену; среди них один преданный и отважный фельдшер по имени Джозеф Стоун.

Ни он, ни они не будут забыты. Пусть все они покоятся с миром и пусть жертва, принесенная ими и их семьями, не будет напрасной.

Эртурул Апакан, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, для УП

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