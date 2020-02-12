Олімпіада – для кого це добре? Крім корупціонерів, які пиляють олімпійські бюджети

А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение 100 млрд долларов у России.

Ну, чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса.

И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит: будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду!

Только ноги сейчас надо высушить, после февральского ливня, и сразу думать над проведением зимней Олимпиады.

Олимпиада – это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются.

Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после олимпиады будут никому не нужны.

Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю Олимпиаду в Карпатах.

Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада – это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?

Олимпиада – это дорого и глупо. Затраты на проведение Олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой, и при этом никогда не окупают себя. Никогда.

Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг. Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта.

Глубокий кризис, в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга, был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов.

Или наш собственный опыт с Евро-2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но никому не нужный, ничего не намекает?

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Олимпиада в Рио стоила 20 млрд долларов. В Сочи – вообще страшную сумму, более 51 млрд долларов. Самая дешевая Олимпиада последних лет – в Ванкувере.

Затраты канадцев составили всего 7,6 млрд долларов, но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом, большинство олимпийских объектов после этого просто простаивают, то есть нет никакого эффекта от таких инвестиций.

Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анжелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами.

Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады потом, в процессе, существенно увеличивается. В Бразилии, например, с 14 млрд долларов до 20 млрд долларов, в Сочи – в пять раз, и даже в Канаде – более чем в три раза.

Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза.

Для кого же это хорошо? Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты.

Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле. То есть. большая часть инвестиций придётся на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате, Коломойский и чиновники-коррупционеры – вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады.

И да, батька любит играть в хоккей, батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет. У батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет.

Или мы хотим подаваться вместе с батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. Это хорошо, конечно, но сейчас эти олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать?

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.