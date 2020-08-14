Лукашенко втратив легітимність і розуміє, що це кінець

На 14 августа 2020 года:

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Лукашенко больше нельзя считать легитимным.

Президенты стран Балтии и Польши выдвинули требования Лукашенко.

Евросоюз готовит санкции, ООН выразила глубокую озабоченность, Госсекретарь США Помпео заявил, что в Беларуси надо провести еще одни выборы с международными наблюдателями.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в Беларусь.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Бабарико выдвинул три условия власти: стоп насилию, свобода политзаключенным, новые свободные выборы.

По мнению беларусов, выборы выиграла Тихановская. 14 августа она призвала мэров городов возглавить протестное движение.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало потребовал от руководства силовых структур страны арестовать Александра Лукашенко.

Руководитель МВД Юрий Караев Беларуси попросил прощения у тех, кто "попал под раздачу".

Премьер-министр Головченко встречается с работниками МТЗ.

Глава Совета Республики Национального Собрания Качанова сказала, что "президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил расследовать факты массовых задержаний".

Более 1000 человек уже выпущено под обязательство о дальнейшем неучастии в несанкционированных мероприятиях, родителям под расписку возвращают их задержанных несовершеннолетних детей.

Что происходит и какие могут быть дальнейшие варианты развития событий? Как это будет влиять на Украину?

Лукашенко уже осознал, что народ не остановить. Ни бойня, ни аресты никого не пугают. Люди выходят на улицы и будут продолжать выходить, пока не будет выполнено их требование к Лукашенко – "Уходи".

Самое проблемное для него то, что забастовка стала общенациональной. Трудовые коллективы больших предприятий выходят и требуют честных выборов. Силовики уже устали, СИЗО переполнены, некуда сажать протестантов.

Закрадываются мысли о том, что в кругах власти уже готовится идея госпереворота и ареста Лукашенко, а это его сейчас больше всего волнует. Наверняка по прямым каналам связи происходит передача сигналов от лидеров цивилизованного мира о последствиях в случае продолжения насилия и предложения по вариантам выхода из ситуации. Наверняка постоянный контакт есть и с президентом РФ Путиным.

Лукашенко сейчас очень напряженно думает, что делать. Если продолжит отбиваться от собственного народа и захочет себя законсервировать в президентском кресле, у народа не останется выбора, как вынести его из кабинета.

Возможно, властные круги договорятся о том, чтобы сделать это раньше народа и посадят Лукашенко.

Хорошего конца в этой истории для Лукашенко уже нет. Это революция. А революция приводит к смене власти.

Возможно, Лукашенко захочет обратиться к РФ с просьбой ввести войска для помощи братской Беларуси для "сохранения конституционного строя". Но захочет ли этого Путин? Думаю, очень. Пойдет ли на такой шаг? Вопрос. Будет зависеть от ситуации и юридически правильно обставленной картинки.

Думаю, западные лидеры дают сигналы Путину, какие санкции будут введены против РФ в случае интервенции в Беларусь. Ведь западные лидеры уже заявили, что считают Лукашенко нелегитимным. Значит, и обращение нелегитимного к РФ будут расценивать как нелегитимное.

Путин может, конечно, всех послать Беловежской пущей. Но тогда это будет началом серьезной конфронтации. А если часть беларуских войск станут на защиту Беларуси, и к ним присоединятся добровольцы, тогда – война на территории Беларуси между Беларусью и РФ.

Это очень плохой сценарий для Беларуси и очень плохой – для Украины, учитывая, что по огромному периметру границы наших стран будут выставлены многочисленные наступательные войска. А от границы до Киева 150 км и до Львова 250 км.

Такой шаг может быть сделан в рамках выполнения исторической миссии, как ее понимает российский лидер, по восстановлению великой России, то есть империи, которая без Украины невозможна.

Но хватит ли сил и возможностей? Беларусь неожиданно подняла национальный Беларуский флаг. Подсознательно (большинство еще не осознает) и сознательно беларусы начали борьбу за национальную независимость.

Они четко самоидентифицировались как беларусы. И пока дружат с Россией. Но если РФ придет с войсками, беларусы начнут воспринимать РФ как врага и начнут сопротивляться, к ним присоединятся добровольцы из других стран, и блиц-крига не будет.

Но РФ может пойти и более взвешенным и долгим путем. А именно – не быть против решения беларусов провести перевыборы.

Тогда россиянам надо будет очень сильно поработать над технологиями продвижения "своего" кандидата с явной беларуской риторикой. И если такой кандидат победит, то активно развивать новые проекты по экономическому сотрудничеству, а то и более тесной политической интеграции двух стран. То есть мягким и элегантным методом выполнять те задачи, которые можно выполнять военным путем.

Что нужно сделать цивилизованному миру, а в особенности балтийским странам, Польше и Украине, привлекая к этой коалиции США и Германию?

Международными политическими методами поддержать Беларусь до победы демократии – когда ЦВК заявит, что в сложившихся условиях невозможно получить полные результаты выборов и объявит новые выборы, в которых примут участие все, кто изъявит желание.

Эти выборы должны будут проходить с международными наблюдателями, с полным допуском всех кандидатов к средствам массовой информации.

После объявления результатов выборов – снять санкции, оказывать полную поддержку Беларуси в демократизации страны и ее народу в его стремлении стать частью цивилизованной Европы.

Дмитро Васильєв, для УП

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