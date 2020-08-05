Білорусь між Лукашенком і Путіним: що робити Україні?

У Білорусі зараз дві основні проблеми: Олександр Лукашенко і загроза російської агресії. Білоруський диктатор з останніх сил намагається утримати владу у безвихідній ситуації. Росіяни, спостерігаючи його слабкість, посилюють тиск і можуть вдатися до прямої агресії. Україна зобов'язана підтримати білорусів і допомогти у їхній боротьбі.

В шахах існує такий термін, як цугцванг. Це ситуація, коли будь-який подальший хід призведе до погіршення твого становища. Схоже, Олександр Лукашенко опинився наразі саме в такій ситуації. Але може потягнути за собою й Білорусь.

Лукашенко несподівано втрачає владу в країні і, що найгірше для нього, розуміє це. Звідси і слідує його нервова реакція на події передвиборчої кампанії, що набирає обертів.

Для Білорусі ці вибори мали б стати ще одними "виборами Лукашенка". Але сталося зовсім інакше.

Спочатку офіційна влада за вже апробованою раніше схемою спробувала не допустити до виборів головних опозиційних кандидатів. Вдавалися до класичних маніпуляцій з вибракуванням підписів, які необхідно збирати кандидатам, а далі перейшли до силових методів.

Популярний блогер Сергій Тихановський досі перебуває під арештом, як і колишній голова правління "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико та десятки його колег. Валерій Цепкало разом з дітьми був змушений тікати і зараз він знаходиться в Україні. Під час силових розгонів мітингів заарештували також сотні білоруських громадян.

При цьому Лукашенко використовував образ України як негативний приклад політичної нестабільності. Говорив про "майданутих" та недопустимість "майданів" у Білорусі.

Проте сталося не так, як гадалося. Дія отримала протидію. Опозиційний рух не тільки не припинився, а навпаки посилився і об'єднався навколо дружини Сергія Тихановського Світлани. Виборчі штаби Тихановської, Бабарико і Цепкало розробили спільну стратегію, головною метою якої наразі є зміна влади демократичним шляхом через вибори.

31 липня в Мінську пройшов, напевно, наймасовіший мітинг опозиції за всю історію Білорусі – за різними даними, участь взяли близько 63 тисяч громадян. Те, що у Лукашенка уже немає реальної підтримки білоруського народу, – факт. Інтернет-жарт про "Сашу 3%" має лише долю жарту.

Лукашенко править уже 26 років. За цей час він не лише банально набрид людям, а й завів країну у вельми неприглядне становище.

Ретроградна білоруська економіка, орієнтована на постійну ресурсну підтримку Москви, цього року дала серйозний збій. Наслідки уже відчутні і будуть посилюватись. Міфи про "особливий білоруський шлях" і "чисту країну зі зразковим порядком" посипались щойно Лукашенко спробував здійснити черговий геополітичний кульбіт врозріз з інтересами Путіна.

Білоруський любитель "пройти між крапельками" отримав справжній холодний душ від росіян. 29 липня під Мінськом затримали 32 російських бойовики ПВК Вагнера і ще одного на півдні. За повідомленням білоруської влади, Росія відправила загалом 200 бойовиків для розхитування ситуації всередині країни перед виборами. Звичайно, Кремль відхрещується від цього, хоча всі все розуміють і в казки про "бажання подивитись на собор Святої Софії" ніхто не вірить.

"Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", – заявив Лукашенко під час звернення до народу і парламенту 4 серпня. Паралельно з цим білоруси оголосили про проведення військових навчань на кордоні з Росією одразу після виборів, які відбудуться уже цієї неділі.

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Таким чином, перед вирішальною датою виборів – 9 серпня – Лукашенко опинився як без підтримки всередині країни, так і перед реальною загрозою російського вторгнення. Про традиційну ізоляцію від Заходу можна й не згадувати: ці вибори стануть першими в історії без спостерігачів від ОБСЄ, яких по факту просто не допустили. При тому, що з 1995 року Захід і так не визнав чесними жодні вибори в Білорусі.

Як в цій всій ситуації напередодні виборів в Білорусі потрібно діяти Україні?

Багато хто пише про те, що Україні варто підтримувати Лукашенка. Ми традиційно мали з ним сусідські відносини. А зараз він ще й заявляє про російську загрозу своїй країні і готовий чинити опір.

Друзі, зрозумійте: Лукашенко не боїться за Білорусь, він боїться за свою владу. Жодна дестабілізація в країні не була б можливою, якби не диктаторський режим і його дії останніх місяців.

Уявімо, що в Білорусі пройдуть демократичні вибори і Лукашенко програє. Влада мирно переходить до опозиції. Звісно, зараз це неможливо. І, звісно, через те, що росіяни ніколи не відмовлялися від ідеї окупувати та приєднати до себе Білорусь, вони і використовують ослабленого диктатора.

Росіяни бачать, що у Лукашенка реально впала підтримка білорусів, і тому тиснуть. І можуть піти до кінця, до прямої агресії. Ось в чому полягає дилема Лукашенка наразі: він буде вимушений або остаточно злитися під Кремль і піти на всі їхні вимоги, або отримати загрозу військового вторгнення.

Кремль в жодному разі не зацікавлений в тому, щоб Білорусь стала демократичною. Тому в цій ситуації ми в жодному разі не можемо підтримувати диктатора Лукашенка. Першочергове завдання – допомогти провести чесні вибори, після яких у Білорусі нарешті відбудеться зміна влади і буде встановлено демократичний режим.

Як наслідок, маючи президента, якого реально підтримує народ, маючи підтримку від міжнародної демократичної спільноти, Білорусь зможе протистояти російській агресії.

Ми зобов'язані допомогти білорусам стати на демократичний шлях розвитку. Перший відправний пункт – вибори 9 серпня. Вони мають бути максимально чесними і прозорими. Білоруси мають повернути ситуацію в країні під контроль. І Україна в цьому допоможе.

В цьому разі ми отримаємо союзника, зв'язок з яким підкріплений культурною та історичною близькістю, а в геополітичному сенсі ми зберемо останній важливий пазл для створення Балто-Чорноморського союзу. В разі, якщо ситуація вирішиться на користь Лукашенка і Росії, ми отримаємо ще тисячу кілометрів ворожого кордону і ризик потрапити в оточення. Вибір, я сподіваюся, очевидний для всіх.

Тому в цій грі ми з вами на одному боці, браття білоруси!

Жыве Беларусь! Слава Україні!

Олексій Гончаренко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.