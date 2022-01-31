Підготовка до війни: чому Зеленський має бути в Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні, а не в Києві? 

Ми завмерли в очікуванні війни: буде вона чи ні.

Ворог стоїть на кордоні, грається своїми військами та висуває нашим союзникам вимоги, які неможливо виконати в здоровому глузді. Все це означає, що потрібно бути готовими відбивати збройний напад Кремля.

За останній місяць кількість повідомлень про можливу російську агресію збільшились не просто в рази, а в десятки разів.

Крім журналістських матеріалів, ми отримали безліч заяв політиків: від президента США, премʼєра Великої Британії, очільників ЄС та Канади до премʼєр-міністра Японії.

Все це робить Україну найважливішою точкою на карті світу. Адже, якщо війна почнеться, то є дуже великий шанс, що з україно-російської вона перейде у нову світову.

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Хочеш миру, готуйся до війни. Нарешті, Україні почали активно допомагати союзники: Сполучені Штати дають зброю та політичну допомогу, Євросоюз допомагає грошима, члени НАТО готові підсилити свій східний фланг. Велика Британія відправляє нам зброю, а літаки з цим вантажем літають навіть частіше за лоукости.

Балтійські країни, які досі пам’ятають контакт із Росією, також не залишаються осторонь. Нідерланди теж готові допомогти. Навіть скандинавські країни почали говорити про те, що в разі загострення вони готові надати Україні зброю для захисту та відправити до нас військовий контингент.

Весь світ вважає, що війна вже поруч. Але панікувати не варто – і не тому, що так сказав президент по телевізору. Трохи спокою вам мають гарантувати сильні Збройні сили України та народ, який плекав їх, зіштовхнувшись із однією з найсильніших армій світу.

Чим займається Зеленський?

В цей час наш верховний головнокомандувач займається всім чим завгодно, а не тим що треба.

Зеленський публічно говорить про те, що наші союзники маніпулюють та ніякої війни та загострення не буде.

Голова фракції "Слуги Народу" Давід Арахамія розповідає про розхитування човна та "підкилимні ігри" західних країн.

Все це виглядає не просто непрофесійно, все це виглядає дико. Настільки, що німецький депутат в Європарламенті Віола фон Крамон дозволяє собі писати про те, що наше керівництво приймає наркотики. Це, до речі, результат зовнішньої політики цього керівництва. І результат того, що до нашої країни почали ставитись, мʼяко кажучи, з неповагою.

Насправді Володимир Олександрович не всюди такий непрофесійний. Якщо подивитись на його розваги, помітний системний підхід.

Зеленський все ще знаходить час для таємничих польотів, переслідування опозиції, привітань Єрмака з днем народження, організовує проведення чемпіонату Європи з баскетболу, відпочиває в Буковелі.

Все це на фоні того, що для України зараз сформувався унікальний історичний шанс на те, щоб масово отримати зброю, реструктурувати наші міжнародні борги та отримати економічну програму підтримки, яка дозволить нашій країні стати успішною та розвинутою.

Що мав би робити президент?

Перше – зайнятись обороною та укріпленням армії, тероборони та військ національного спротиву.

Вже два роки з державним оборонним замовленням є великі проблеми. Тому армія довго не отримувала нові РК "Нептун", а НВК "Іскра" – одне з найбільш важливих підприємств для нашої оборони – било тривогу, зупиняючи свою роботу.

Тут немає сюрпризів. В цілому, промисловість падала ще до новорічних свят, і вже в травні минулого року ми мали понад 3 млрд грн у вигляді боргів по зарплатах: із них 77% у галузі промисловості.

Ціни на газ також зіграли свою роль, суттєво ускладнивши ситуацію.

Якщо відійти від економічних питань, то українці готові захищати свою державу зі зброєю в руках: згідно з дослідженнями, вступити до лав тероборони вже хочуть 56% громадян.

В найближчий час у нашій державі буде сформовано більше 150 батальйонів тероборони, хоча минув лише перший місяць підготовки.

Чому ж всі питання щодо тероборони почали вирішуватись лише в 2022 році?

Що заважало владі взятись за це раніше?

Друге – використати унікальну для України міжнародну ситуацію.

Наша вічна найбільша проблема, що ми не вміємо використовувати свої переваги. Прямо зараз весь світ дивиться на нас, говорить про нас, допомагає нам.

І тут ми не маємо права говорити "Вони всі маніпулюють та нагнітають". Навпаки: так, загроза реальна, вона вже існує вісім років і ми протягом цього часу боремось та стримуємо ворога.

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Що ж нам потрібно? Аби воювати, потрібно більше ресурсів і зброї, це розуміють наші партнери.

Зараз ситуація склалась таким чином, що ми можемо отримати дуже багато засобів для захисту своєї країни. І цю ситуацію потрібно використати на повну.

Нещодавно Чехія заявила, що дасть нам зброю та допоможе військами – потрібно лише попросити, і все буде виконано.

То чому ми досі не звернулись до партнерів? На жаль, влада знову займається всім, але не найважливішим.

Реструктуризація міжнародних зобовʼязань щодо кредитів також потребує уваги президента.

До 2023 року Україна має заплатити 14 млрд доларів за боргами. Необхідно виходити на зв‘язок з кредиторами та витиснути з ситуації максимум, якщо списати не весь борг – то хоча б його частину. І якщо ми цим не скористаємось, можна ставити владі зовсім інші питання. Наприклад, щодо умисної шкоди інтересам держави.

Зараз кожна копійка має ставати патроном, а не діркою в кишені. І повірте на слово, західні партнери зрозуміють таку пропозицію – вони чудово розуміють, що поразка України у війні точно не гарантує їм ніякі виплати.

В нас повірили не для того, аби витиснути кожен долар, євро чи СПЗ (Спеціальні права запозичення).

В нас повірили, аби працювати з Україною.

Отримати все це – не просто можливо, а реально. Потрібно лише не сидіти в Києві та критикувати всіх, а терміново вирушати на Захід.

Зеленський зараз має виступати в Конгресі США, Європарламенті, Бундестазі, Палаті общин (зараз достатньо заявити про таке своє бажання публічно і ніхто не наважиться відмовити в запрошенні) та переконувати союзників: Україна обов‘язково вистоїть, якщо підставити їй своє плече. Вони ж уже готові це зробити.

Потрібно пояснити, як найбільш ефективно підтримати Україну саме зараз, аби вона вистояла.

Гроші, гарантії, статус основного союзника США поза НАТО, всі ці речі точно відштовхнуть Путіна. Але Україна досі не використовує всі свої можливості та не отримує свої бонуси саме завдяки позиції Зеленського.

Поки що президент або спить, або марить, із посмішкою розповідаючи "війни не буде!". Записує відео, що ми всі маємо "не панікувати". Знаєте, це дуже невчасно, і з цим потрібно терміново щось робити.

Пане верховний головнокомандуваче, тут є проблема: ми не панікуємо, а втрачаємо терпіння. Дехто злив державне оборонне замовлення, свариться з нашими партнерами та робить вигляд, що так усе й має бути.

Громадянин Зеленський, ви ж перемогли на виборах ще в 2019 році. Тепер у нас почався 2022 рік, і вам пора якось ставати президентом.

Звісно, Україна точно переможе. Питання, на чийому боці опиниться її нинішній лідер.

Його репризи у стилі "95 Кварталу" не на часі – на третьому році президентства можна б уже й подорослішати.

Олексій Гончаренко