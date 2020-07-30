Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Задержанные "вагнеровцы" летели в третью страну, но опоздали на рейс – посол РФ

Четверг, 30 июля 2020, 19:05

Задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну. 

Источник: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, которого цитирует посольство РФ в Беларуси

Прямая речь Мезенцева: "Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

Детали: В посольстве сообщают, что у боевиков якобы был заключен контракт с одной из белорусских коммерческих фирм.

Что было раньше: Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Читайте также: "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на белорусском ТВ показали задержание боевиков

В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных делУкраины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияВагнер


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова взяла в советники Пискуна

ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет

Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Кравчук официально возглавил минские переговоры по Донбассу

видеоNASA запустила новый марсоход, который будет искать жизнь на Марсе

В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентами Лукашенко

Все новости...
Беларусь
Беларусь просит проверить боевиков на причастность к преступлениям в Украине
В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентами Лукашенко
Кремль: Задержанных в Беларуси россиян официально не обвиняли в участии в войне на Донбассе
Последние новости
19:05
Задержанные "вагнеровцы" летели в третью страну, но опоздали на рейс – посол РФ
18:42
Государственный лабцентр потратил миллионы на некачественные тесты – СБУ
18:25
Нацкомиссия по тарифам может утвердить новые "зеленые" тарифы 1 августа
18:17
Суд открыл производство относительно запрета партии Шария
18:10
На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы по украинцах: топ-5 схем
17:52
Боевики дважды провоцировали украинских защитников – ООС
17:46
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:34
Председатель Киевского облсовета сложил мандат, а Ляшко обозвал его "проституткой"
17:29
Минцифры запускает бета-тестирование приложения "Дія 2.0": что в новой версии
17:25
Обстрел машины и "убийство" на Полтавщине инсценировала полиция
Все новости...