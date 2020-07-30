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Задержанные "вагнеровцы" летели в третью страну, но опоздали на рейс – посол РФ

Четверг, 30 июля 2020, 19:05
Задержанные вагнеровцы летели в третью страну, но опоздали на рейс – посол РФ

Задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну. 

Источник: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, которого цитирует посольство РФ в Беларуси

Прямая речь Мезенцева: "Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

Детали: В посольстве сообщают, что у боевиков якобы был заключен контракт с одной из белорусских коммерческих фирм.

Что было раньше: Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных делУкраины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcияВагнер
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