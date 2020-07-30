Задержанные "вагнеровцы" летели в третью страну, но опоздали на рейс – посол РФ

Задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Источник: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, которого цитирует посольство РФ в Беларуси

Прямая речь Мезенцева: "Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

Детали: В посольстве сообщают, что у боевиков якобы был заключен контракт с одной из белорусских коммерческих фирм.

Что было раньше: Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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