Битва двох ідеологій

Більшість моїх знайомих глибоко шоковані новинами про звіряче знущання з цивільного населення на північ від Києва.

Фотографії закатованих і розстріляних людей збентежили весь цивілізований світ.

Десятки людей перепитують одне одного, як таке могло статись у 21-му сторіччі?! Як?!

А от мене взагалі нічого не здивувало. Відбувається саме те, чого я зі смутком і чекав...

Я вивіз дітей і літніх батьків з Києва на другий день війни. Потім дівчат-колег з дітьми, і лише після цього повернувся до столиці працювати.

З 2014-го року послідовно допомагав ЗСУ і ні на мить не сумнівався, що у випадку окупації передмість Києва мою родину не пощадять. Бо був і лишаюсь абсолютно впевненим, що сутність гнилого комуно-КДБістського режиму залишилась незмінною з 1918-го року. Без терору він просто не може існувати, він побудований на терорі.

У 1937-му році одного з моїх прадідів розстріляли у тюрмі міста Житомир. Декілька років тому у житомирському СБУ дали зняти копію із розстрільної справи прадіда: вся справа понад сотню сторінок, а от вирок на страту дуже простий і від того ще більш страшний.

Обвинувачений був неписьменний, провину заперечував. Етнічний поляк, католик, мав п'ятеро дітей, був з вільних людей, бідна "однодворова" шляхта, ніколи в кріпаках не ходили.

Той факт, що жили на хуторах і мали кілька корів, був достатнім аби прирікти пахаря і годівника малолітніх дітей до страти. Родичі навіть не дізнались про місце поховання.

Бабуся казала, що з села тоді забрали майже сотню людей і вбили всіх окрім двох, які погодились давати лжесвідчення. В карній справі є прізвище стукача Литвин. Наш колишній спікер Верховної Ради походить із сусіднього села. Вірю в генетику і не здивуюся, якщо саме його родич був КДБістським інформатором. Яблуко від яблуні недалеко, як відомо, падає...

Розстрільна трійка, що прирекла на страту селян, були етнічні росіяни.

Аналізуючи справу прадіда, зацікавився різними інформаційними ресурсами. Є на росії чудові (без сарказму) інформаційні ресурси на кшталт "Бессмертный барак", що якісно нагадують про події тих років.

Так от, в сучасній росії нащадки НКВДистів знайшли способи покарати і винищити майже всіх, хто серйозно розслідував злочини їхніх предків 70-80 років тому. Людей, які знаходили масові могили жертв сталінських репресій і публічно писали імена вбивць, – система спочатку дискредитувала, а потім знищила. Начебто на комп'ютері знайшли файли з дитячою порнографією, за неї посадили у в'язницю, а там вже швидко помер.

КДБісти і зараз вбивають тих, хто намагається дізнатись правду про злочини минулого століття. То чого раптом ви дивуєтесь їхнім діям зараз?! Там сконцентровано найбільш мерзенні риси людської натури.

Поверх тисячолітньої ординської традиції наклалися рабство й імперський шовінізм 16-19-го сторіч. А потім над тим, що вийшло, зробили звірячий генетичний експеримент, вирізавши інтелігенцію під час декількох хвиль червоного терору. Подивіться напівфранцузький фільм "Чекіст" 1992-го року, так все і було.

Кремлівські гниди (а точніше вони з Луб'янки) абсолютно все копіюють у своїх попердників:

Формування армії переважно хай і з малоосвічених і низькомотивованих, але люмпенізованих і легкокерованих мас. Це все ще та сама "червона" армія зброду і бидла.

Зачистка позасудовими вбивствами першої хвилі незалежно мислячих відразу за окупацією території.

Схиляння представників влади та авторитетних громадян шляхом залякування, катувань та забирання родин у заручники.

Групові злочини військових (грабунки, зґвалтування, катування, вбивства) як метод підвищення внутрішньої довіри і боєздатності військових частин. "Ніщо так не об'єднує, як спільний злочин проти закону та суспільної моралі".

Вивезення і переселення родин з окупованих територій у чуже середовище із низьким рівнем добробуту і культури.

Формування органів окупаційної влади з місцевого криміналітету і не талановитих, але меркантильних аферистів.

Фальшування кримінальних справ і подальша зачистка інакодумців каральними органами міліції і суду.

Позбавлення громадян майна і перерозподіл його на користь вбивць.

Примусова мобілізація окупантами до збройних сил та трудових таборів.

Цензура ЗМІ і релігійна пропаганда.

Скажіть, що з цього переліку не траплялось з українцями раніше??!

Чому ми дивуємось їхнім злочинам зараз?

Чому ми вигадали, що на росії щось кардинально змінилось?

Ви подивіться на того Путіна – обличчя типового люмпена, що став мєнтом, інструментом люмпенського терору. "З грязі – в князі". З купою комплексів щодо походження, зовнішності, відсутності талантів, зросту.

Вихована у поколіннях ненависть до талановитих, успішних із власною думкою. Мерзенна "криса".

Звідти ж нестримна жага влади, розкошу, специфічні музичні й культурні уподобання напівгопника. А в кінці – втрата самоконтролю, впевненість у своїй унікальності.

Просунута версія всіляких "гіві" та "моторол". Лідер "шарикових" всєя русі.

За ширмою необмежених ресурсів і понтів важливо бачити їхню людську сутність. І вона мерзенна.

Це не битва двох країн чи двох народів. Це битва двох ідеологій! Саме тому вона знайшла відгук у серцях європейців та інших вільних народів.

Назвіть мені час, коли на росії-московії не було сильної і жорстокої центральної влади? Ніколи такого не було!

Назвіть тепер час, коли в Русі-Україні була сильна центральна влада? Ніколи її тут не було!

Тож ми знаємо нашого ворога дуже добре. Ми раніше вже припускались всіх можливих помилок. Варто не повторювати їх зараз.

Пам'ятаємо, що гопника може зупинити виключно страх, спроби переконання лише сприймаються як прояв слабкості. Тож знання, що наші родини та наші цінності не виживуть у випадку поразки, і надає нам максимальних стимулів до спротиву.

Західний світ довго грав із КДБістами шахову партію. Але їхні діди не знали, як ходити шаховими фігурами. Тож вигадали свою гру "у чапаєва".

Немає шансів премогти у грі з чужими правилами. Нам не допоможе ніщо, окрім військової перемоги. І будь-який мир буде тимчасовим і коротким.

Ігор Тинний