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У США подано перший позов проти Саудівської Аравії за 11 вересня

Субота, 1 жовтня 2016, 06:28

Вдова одного з військових, який загинув у Пентагоні під час теракту 11 вересня 2001 року, подала позов проти Саудівської Аравії.

Про це повідомляє агентство bloomberg.

Стефані Росс ДеСімон стверджує, що Саудівська Аравія фінансувала угруповання "Аль-Каїда" і її лідера Усаму бін Ладена. Позов поданий і від імені дочки вдови і загиблого командувача морського флоту Патріка Данна. Вони обидві вимагають від Саудівської Аравії виплати компенсації.

15 з 19 екстремістів, які викрали 11 вересня авіалайнери, були громадянами Саудівської Аравії. Один з літаків врізався в будівлю Пентагону. Американська комісія, що розслідувала теракт не знайшла підтверджень того, що уряд Саудівської Аравії фінансував "Аль-Каїду"

Як повідомлялося, 28 вересня обидві палати Конгресу США проголосували за подолання вето президента Барака Обами на закон, який надає можливість родичам жертв терактів 11 вересня 2001 року подавати позови до іноземних громадян і держав - зокрема, до Саудівської Аравії.

Теми: СШАСаудівська Аравія
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