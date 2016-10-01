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РФ озброїть новим "Буком" свій регіон разом з анексованим Кримом

Субота, 1 жовтня 2016, 11:51
РФ озброїть новим Буком свій регіон разом з анексованим Кримом

На озброєння Південного військового округу РФ до кінця 2016 року надійде новий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". 

Про це повідомив головком Сухопутних військ Олег Салюков, пише ТАСС

За його словами, озброєння відбудеться в рамках подальшого оснащення підрозділів ППО сучасними зенітними ракетними комплексами.

Салюков зазначив, що новий ЗРК "Бук-М3" - "високоперешкодозахищена установка, яка здатна одночасно вести стрілянину по 6 повітряних цілях".

У 2016 році вказане озброєння буде поставлено в одну з бригад південного військового округу.

Зазначається, що характеристики комплексу "Бук-М3" невідомі, "проте його попередник здатний вражати твердопаливними ракетами повітряні цілі на дальності від 3 до 45 км і на висоті до 15 м до 25 км. Крім того, він може знищувати балістичні ракети з дальністю пуску до 150-200 км". 

Як відомо, наприкінці липня президент РФ Володимир Путін своїм указом вніс анексований Крим до складу Південного федерального округу, до якого тепер входять Адигея, Калмикія, Крим та м.Севастополь, Краснодарський край, Астраханська, Волгоградська та Ростовська області. 

Командувачем військами Південного військового округу, до складу якого входить анексований Крим, призначено екс-главу угруповання Збройних сил Росії в Сирії Олександра Дворнікова. 

Теми: КримРосіязброя
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