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Через інцидент під Апеляційним судом відкрили провадження

Субота, 1 жовтня 2016, 17:01

Через інцидент під Апеляційним судом Києва, де проходить засідання у справі вбивства двох міліціонерів, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, провадження відкрито за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що на трьох осіб складені адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше поліція повідомила, що під Апеляційним судом Києва при спробі активістів прорватися через кордон поліції виникла сутичка.

У результаті чотирьох активних учасників затримали, в одного з них вилучили ніж.

Як відомо, Апеляційний суд Києва в суботу розглядає обрання нового запобіжного заходу для Андрія Романюка, Євгена Кошелюка та Віти Заверухи, яких підозрюють у вбивстві міліціонерів на столичній АЗС у 2015 році.

1 жовтня в підозрюваних закінчився термін запобіжного заходу. О 8:00 ранку підозрюваних відпустили, але потім знову затримали у залі суду.

Українська правда

Теми: Київполіція
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