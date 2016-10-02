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У "ЛНР" і "ДНР" проходять "праймеріз"

Неділя, 2 жовтня 2016, 09:53

У так званих "ДНР" та "ЛНР" в неділю проходять "праймеріз" або "попереднє громадське голосування".

Як повідомляє російське агентство РИА Новости, "голосування" стане підготовкою до проведення місцевих виборів голів міст і районів в "республіках".

Для участі в ньому в "ЛНР" зареєструвалися 243 кандидати.

Глава "ЛНР" Ігор Плотницкий взяв участь в "попередньому голосуванні" в Луганську.

"Я сам із задоволенням беру участь у праймеріз, хоча це слово не зовсім наше, російське, але всі ми розуміємо значення цього заходу для республіки. Це дійсно дуже важливий крок на шляху визнання нашої республіки. Це говорить про те, що Луганська народна республіка може цивілізовано провести вибори. Ми готові до цих виборів. Я вважаю, що потрібно і своєчасно", - заявив Плотницький журналістам на "виборчій дільниці" в Луганську.

Крім того, більше 200 "виборчих дільниць" відкрилися на території "Донецької народної республіки".

"Всі 208 дільничних комісій поінформували нас про готовність. Відкрилися всі дільниці. Інформації про порушення не надходило", - повідомив журналістам "прес-аташе Тимчасової виборчої комісії" Олег Баликін.

Українська правда

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Теми: ДНРЛНР
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