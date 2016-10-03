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Джонсон назвав РФ співучасницею військових злочинів у Сирії

Понеділок, 3 жовтня 2016, 02:30

Авіаудари по лікарнях міста Алеппо сирійських ВПС за підтримки Росії є військовими злочинами і унеможливлюють відновлення мирних переговорів по Сирії в колишньому форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон на щорічній конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, пише DW.com.

"Триваюча жорстокість режиму Асада щодо жителів Алеппо і співучасть Росії в очевидних військових злочинах - бомбардуваннях лікарень, коли їм відомо, що вони бомблять саме лікарні, - унеможливлюють відновлення мирних переговорів", - цитує політика агентство Reuters.

Тим часом ситуація в Алеппо продовжує загострюватися. Після масованих бомбових ударів російської авіації в ніч на 2 жовтня урядові війська відновили наступ на місто.

1 жовтня Найбільша лікарня в контрольованій опозицією частини Алеппо була зруйнована бочковими бомбами. За повідомленням агентства AFP, вона припинила роботу після попадання в неї бочковий бомби - зброї, що використовується авіацією Асада. Як пише агентство Reuters, опозиціонери заявляють, що бомбовий удар був нанесений російською авіацією.

ООН закликала сторони конфлікту надати можливість для евакуації з обложеного міста, принаймні, для хворих і поранених, оскільки штурм Алеппо практично знищив всю міську інфраструктуру охорони здоров'я.

Теми: Велика БританіяСиріяРосія
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