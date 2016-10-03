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Джонсон обвинил РФ в соучастии в военных преступлениях в Сирии

Понедельник, 3 октября 2016, 02:30

Авиаудары по больницам города Алеппо сирийских ВВС при поддержке России являются военными преступлениями и делают невозможным возобновление мирных переговоров по Сирии в прежнем формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме, пишет DW.com.

"Продолжающаяся жестокость режима Асада в отношении жителей Алеппо и соучастие России в очевидных военных преступлениях - бомбардировках больниц, когда им известно, что они бомбят именно больницы, - делают невозможным возобновление мирных переговоров", - цитирует политика агентство Reuters.

Тем временем ситуация в Алеппо продолжает обостряться. После массированных бомбовых ударов российской авиации в ночь на 2 октября правительственные войска возобновили наступление на город.

1 октября Крупнейшая больница в контролируемой оппозицией части Алеппо была разрушена бочковыми бомбами. По сообщению агентства AFP, она прекратила работу после попадания в нее бочковой бомбы - оружия, используемого авиацией Асада. Как пишет агентство Reuters, оппозиционеры заявляют, что бомбовый удар был нанесен российской авиацией.

ООН призвала стороны конфликта предоставить возможность для эвакуации из осажденного города, по крайней мере, для больных и раненых, так как штурм Алеппо практически уничтожил всю городскую инфраструктуру здравоохранения.

Темы: ВеликобританияСирияРосcия
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