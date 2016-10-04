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Армійським чинам показали український комплекс розвідки "Тінь"

Вівторок, 4 жовтня 2016, 09:40

Представникам Міністерства оборони представили комплекс розвідки і пеленгації "Тінь" та інші розробки вітчизняних приватних компаній.

Презентацію ініціювала державна фірма "Укрінмаш", яка входить до складу ДК "Укроборонпром", повідомляється на сайті компанії.

Як сказано у повідомленні, особливістю комплексу "Тінь" є широкі можливості з пеленгації як аналогових, так і цифрових УКХ радіостанцій у діапазоні 30-3000 МГц, на відстанях 25-35 км.

"Апаратура комплексу дозволяє виявляти, перехоплювати і записувати радіопередачі супротивника, а  програмне забезпечення та устаткування розкриває шифровані передачі", – інформує "Укрінмаш".

Перевагами комплексу "Тінь" називають ширший діапазон, сучасну елементну базу, високу ступінь автоматизації при відносно невеликій вартості, а також мобільність, яка дозволяє здійснювати безпосередній супровід військ.

Для демонстрації переваг комплексу було представлено порівняльну таблицю.

 

У рамках презентації "Укрінмаш" також ініціював ряд зустрічей між Міноборони України та приватними підприємствами-виробниками перспективного озброєння.

"Мета цих заходів – показати державному замовнику можливості невеликих фірм, які готові виготовляти сучасне озброєння, частина з якого вже пройшла перевірку у АТО", – пояснюється у повідомленні.

Заступник генерального директора УІМу Дмитро Будорін зазначив: "Одним із таких прикладів є комплекс розвідки і пеленгації "Тінь" від "СКТБ №60", що входить до корпорації "Інтелект-сервіс"

Окрім того, була представлена система уніфікованих  кулеметних та гранатометних станків виробництва "КВМЗ - Києво-Волинська Майстерня Зброярна", що входить  до корпорації "Інтелект-сервіс".

За даними "Укрінмашу", привернули увагу військових і розробки підприємства "Точні системи", зокрема концепція ручного багатозарядного гранатомету.

Будорін зазначив, що "Укрінмаш" зацікавлений у подальшій співпраці з виробниками, продукцію яких після задоволення потреб ЗСУ можуть представити й на зовнішні ринки.

Теми: арміяМіноборонитехнології
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