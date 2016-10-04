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Нардепи не схотіли розглядати заяви про Меджліс і ув'язнених журналістів

Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:16

Верховна Рада не змогла у вівторок розглянути заяви щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени, а також щодо невизнання заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу.

Відповідні постанови 5215 і 5220 не змогли знайти відповідної підтримки для розгляду.

За розгляд їх у вівторок проголосували лише 208 нардепів.

Спікер Андрій Парубій заявив, що голосування за ці постанови відбудеться у середу на ранковому засіданні.

Як відомо, комітет у закордонних справах підтримав звернення парламента щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

Українська правда

Теми: Верховна РадаЗМІзаконодавство
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