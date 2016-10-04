Нардепи не схотіли розглядати заяви про Меджліс і ув'язнених журналістів
Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:16
Верховна Рада не змогла у вівторок розглянути заяви щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени, а також щодо невизнання заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу.
Відповідні постанови 5215 і 5220 не змогли знайти відповідної підтримки для розгляду.
За розгляд їх у вівторок проголосували лише 208 нардепів.
Спікер Андрій Парубій заявив, що голосування за ці постанови відбудеться у середу на ранковому засіданні.
Як відомо, комітет у закордонних справах підтримав звернення парламента щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.
Українська правда