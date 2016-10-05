Кремль не чекає прориву від зустрічі Нуланд і Суркова

Кремль не очікує значного прориву у врегулюванні ситуації на сході України від приїзду до Москви помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, відповідаючи на запитання, чи слід очікувати конкретних результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі від приїзду до Москви Нуланд, передає Інтерфакс-Україна .



"Ніяких очікувань прориву тут (у врегулюванні ситуації на південному сході України) бути не може. Це поточна робота, яка ведеться на експертному рівні. Тому тут не ставиться за мету досягнення якихось проривів та ще чогось", - сказав Пєсков.



Він нагадав, що США не беруть участі в "нормандському форматі".



"Але водночас такий механізм обміну інформацією на експертному рівні було запущено з тим, щоб із перших рук забезпечити доведення позицій з тих чи тих питань, пов'язаних з українським врегулюванням, до американської сторони", - наголосив прес-секретар президента РФ.

Пєсков також повідомив, що зустріч відбуватиметься з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.