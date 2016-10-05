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На Чернігівщині під час навчань загинув контрактник

Середа, 5 жовтня 2016, 18:21

На полігоні на Чернігівщині, де проводились військові навчання, контрактник попав під гусеницю бойової машини та від отриманих тілесних ушкоджень загинув.

Про це йдеться у повідомленні Військової прокуратури центрального регіону.

Вказується, що навчання проводилися на тактичному полі одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області.

"У ході відпрацювання тактичного заняття під час спішування з БМП–1, військовослужбовець військової служби за контрактом, молодший сержант, попав під гусеницю бойової машини та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", - сказано у повідомленні.

Військова прокуратурою вже розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової машини, що спричинило загибель військовослужбовця.

"Попередньою причиною цієї трагічної події є порушення правил експлуатації бойової машини водієм-механіком БМП-1 (військовослужбовцем військової служби за контрактом)", - повідомляє прокуратура.

Українська правда

Теми: арміяЧернігівська область
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