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На Черниговщине во время учений погиб контрактник

Среда, 5 октября 2016, 18:21

На полигоне в Черниговской области, где проводились военные учения, контрактник попал под гусеницу боевой машины и от полученных телесных повреждений погиб.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры центрального региона.

Указывается, что учения проводились на тактическом поле одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области.

"В ходе отработки тактического занятия во время спешивание с БМП-1, военнослужащий военной службы по контракту, младший сержант, попал под гусеницу боевой машины и от полученных телесных повреждений погиб", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура уже начала уголовное производство по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой машины, повлекшее гибель военнослужащего.

"Предварительной причиной этого трагического события является нарушение правил эксплуатации боевой машины водителем-механиком БМП-1 (военнослужащим военной службы по контракту)", - сообщает прокуратура.

Украинская правда

Темы: армияЧерниговская область
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