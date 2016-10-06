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Джемілєв увійшов до фінального списку на премію Сахарова

Четвер, 6 жовтня 2016, 14:05

Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв увійшов до фінального списку цьогорічних номінантів на нагородження правозахисною премією Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Кандидатуру Джемілєва підтримала у четвер найбільша політична група Європарламенту – Європейської народної партії, повідомляє "Укрінформ".

"Важко знайти кращу кандидатуру на премію Сахарова, ніж Мустафи Джемілєва, лідера кримських татар, який усе життя боровся за свободу слова та права людини", – наголосив під час обговорення депутат Яцек Саріуш-Вольський.

Окрім Джемілєва на премію номіновані правозахисники із Туреччини, Китаю та Близького Сходу.

Лауреатів премії у Європарламенті оголосять 27 жовтня. Церемонія вручення премії і  грошової винагороди в розмірі 50 тисяч євро пройде у грудні.

Теми: Джемілєвкримські татариправа людини
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