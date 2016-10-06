Джемілєв увійшов до фінального списку на премію Сахарова

Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв увійшов до фінального списку цьогорічних номінантів на нагородження правозахисною премією Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Кандидатуру Джемілєва підтримала у четвер найбільша політична група Європарламенту – Європейської народної партії, повідомляє "Укрінформ".

"Важко знайти кращу кандидатуру на премію Сахарова, ніж Мустафи Джемілєва, лідера кримських татар, який усе життя боровся за свободу слова та права людини", – наголосив під час обговорення депутат Яцек Саріуш-Вольський.

Окрім Джемілєва на премію номіновані правозахисники із Туреччини, Китаю та Близького Сходу.

Лауреатів премії у Європарламенті оголосять 27 жовтня. Церемонія вручення премії і грошової винагороди в розмірі 50 тисяч євро пройде у грудні.