На Вінничині автобус врізався у військовий тягач: понад 10 травмованих

У суботу вранці неподалік с.Митків (Вінницька обл.) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса та військового тягача, внаслідок аварії постраждали 11 осіб віком від 49 до 61 року.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Вінничини.

За даними НП, аварія сталася близько 6.30 на трасі "Стрій-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка".

"За попередньою інформацією, водій автобуса "Мерседес" допустив зіткнення з військовим тягачем "МАЗ 357", який стояв на узбіччі дороги. У пасажирському автобусі на момент автопригоди перебували 27 осіб - 2 водії та 25 пасажирів, він прямував з Івано-Франківська до Умані", - зазначили у поліції.

Внаслідок аварії 11 осіб віком від 49 до 61 років - мешканці Івано-Франківської області - з отриманими травмами різного ступеню доставлені до Гайсинської районної лікарні.

Шість осіб, серед яких два водія 49 та 54 років, та чотири пасажири, жінки 54, 59 та 61 років - госпіталізовані.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

"Правопорушення передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін", - зазначили у НП.

Українська правда