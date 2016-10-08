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Бойовики в суботу обстрілювали сили АТО з мінометів і гранатометів

Субота, 8 жовтня 2016, 19:54

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 24 випадки відкриття вогню по українських позиціях.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00, розміщеному на сайті Міноборони.

На Маріупольському напрямку противник здійснив 20 обстрілів, серед яких 7 із мінометів 120 мм та 82 мм калібрів в напрямку Широкиного, Водяного, Красногорівки.

Решта порушень "режиму тиші" за участю окупантів зафіксована з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку під ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї потрапила Авдіївка та Кам’янка. З тієї ж зброї противник вів вогонь і в районі Кримського, Новозванівки на Луганському напрямку.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМінські угодизброя
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