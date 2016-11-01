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У НАЗК розповіли, як будуть перевіряти готівку чиновників в е-деклараціях

Вівторок, 1 листопада 2016, 00:31
У НАЗК розповіли, як будуть перевіряти готівку чиновників в е-деклараціях

У разі, якщо Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці задекларованої готівки у суб'єктів декларування виявить кримінально-корупційне правопорушення, то далі справою займатимуться правоохоронці.

Про це в понеділок в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, повідомляє "Укрінформ".

"Законодавством передбачається можливість викликати даного суб'єкта, надати йому пояснення і отримати ці пояснення. Законодавство передбачає здійснити перевірку даного суб'єкта і по інших інформаційних і реєстраційних базах органів державної влади, співставити цю інформацію і після цього, якщо буде встановлено факт наявності кримінально-корупційного правопорушення, НАЗК складає приписи і направляє до правоохоронних органів", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого, чи має право НАЗК перевірити готівкові кошти, задекларовані чиновниками.

На брифінгу 31 жовтня заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький наголосив, що за вказання недостовірних даних чи жартів у електронних деклараціях чиновники та депутати будуть притягуватися до адміністративної відповідальності.

Теми: деклараціїНАЗК
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