Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналісти виявили суддю, який був у зв’язці з Гречківським із ВРЮ

Четвер, 3 листопада 2016, 11:45

Спільником члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського, підозрюваного в шахрайстві, міг бути голова Вищого господарського суду Богдан Львов.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Як повідомлялося, у вересні правоохоронці затримали посередника, який мав передати 500 тисяч доларів хабара Гречківському. Але підозру йому Генпрокуратура висунула не за хабарництво, а за шахрайство, тобто менш тяжкий злочин. Нібито член ВРЮ сприяв стягуванню з запорізької компанії 13 мільйонів гривень. 

За інформацією "Слідство.Інфо", у серпні у Києві юрист запорізької компанії просив арбітражного керуючого Олега Шкляра забезпечити "правильне" рішення в судах. Той заявив, що може вирішити це через свого приятеля Павла Гречківського, а той – через голову Вищого госпсуду Богдана Львова. 

ТОВ "Богадар" через патент рецепту квасу намагається отримати багатомільйонні роялті від виробників квасу "Ярило". Суд першої інстанції підтримав позов "Богадара" – справу слухала Оксана Марченко, знайома судді Львова.

Суперечка за квас стосується справ інтелектуальної власності. Їх у Вищому госпсуді розглядає лише троє суддів – серед них і Богдан Львов. За даними журналістів-розслідувачів, Гречківський напередодні скандалу зустрічався зі Львовим у робочому кабінеті судді.

Львов прокоментував: "Зустрічалися з 17 серпня по 6 вересня… ну мені одразу важко визначити період. Але я дійсно з ним давно знайомий, оскільки його батько працював ще у Вищому арбітражному суді тоді, я особисто з ним знайомий років 15 вже точно. І зустрічався з ним, але ці питання були пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя, у нас є багато технічних питань". 

Посередник Шкляр на камеру заявив, що він говорив із Гречківським про вирішення питання в судах усіх трьох інстанції – і той нібито "пообіцяв допомогти" за 500 тисяч доларів.

Шкляра затримали під час отримання першого траншу – 51 тисячі доларів. За версією слідства, ці гроші призначалися для Гречківського.

У Генпрокуратурі роль суддів у справі Гречківського ще вивчають. Начальник департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк розповів:

"В нас є докази, які підтверджують участь пана Гречківського саме в організації отриманнях цих коштів. В інформуванні і інструктуванні цього посередника щодо порядку їхнього утримання і передачі визначеним особам, ці докази є, вони зафіксовані і на даний час легалізовані".

Директор заводу, де виробляють "Ярило", заявив журналістам, що предмет суперечки – запатентовані варіанти виготовлення квасу і концентратного суслу, "добре відомі всім". А власники патентів, за версією слідства, намагалися дати хабар суддям, аби залишити в силі свої патенти.

Втім, у компанії, представник якої, за версією слідчих, передавав гроші для Гречківського, відцуралися і від спроби підкупу, і від свого юриста. 

"Слідство. Інфо" вважає, що Генпрокуратура "випускає з рук" ТОП-хабарників.

Як відомо, 21 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.

22 вересня Вища рада юстиції відмовилася відсторонити від посади Гречківського, його пообіцяли відправити у відпустку на час слідства.

23 вересня Гречківський вніс за себе заставу у сумі 3,85 млн гривень, для чого нібито позичив частину грошей у друзів, частину в сестри.

Він також заявив, що його кримінальне переслідування нібито замовив "великий бізнесмен з мільярдним статком".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: