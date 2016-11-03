Журналисты вычислили судью, который был в связке с Гречковским из ВСЮ

Соучастником члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского, подозреваемого в мошенничестве, мог быть глава Высшего хозяйственного суда Богдан Львов.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Как сообщалось, в сентябре правоохранители задержали посредника, который должен был передать 500 тысяч долларов взятки Гречковскому. Но подозрение ему Генпрокуратура выдвинула не за взяточничество, а за мошенничество, то есть менее тяжкое преступление. Якобы член ВСЮ содействовал взысканию с запорожской компании 13 миллионов гривен.

По информации "Слідство.Інфо", в августе в Киеве юрист запорожской компании просил арбитражного управляющего Олега Шкляра обеспечить "правильное" решение в судах. Тот заявил, что может решить это через своего приятеля Павла Гречковского, а тот – через главу Высшего хозсуда Богдана Львова.

ООО "Богадар" через патент рецепта кваса пытается получить многомиллионные роялти от производителей кваса "Ярило". Суд первой инстанции поддержал иск "Богадара" – дело слушала Оксана Марченко, знакомая судьи Львова.

Спор по квасу касается дел интеллектуальной собственности. Их в Высшем хозсуде рассматривает лишь трое судей – среди них и Богдан Львов. По данным журналистов-расследователей, Гречковский накануне скандала встречался со Львовым в рабочем кабинете судьи.

Львов прокомментировал: "Встречались с 17 августа по 6 сентября… ну мне сразу трудно определить период. Но я действительно с ним давно знаком, поскольку его отец работал еще в Высшем арбитражном суде тогда, я лично с ним знаком лет 15 уже точно. И встречался с ним, но эти вопросы были связаны с деятельностью Высшего совета правосудия, у нас есть много технических вопросов".

Посредник Шкляр на камеру заявил, что он говорил с Гречковским о решении вопроса в судах всех трех инстанции – и тот якобы "пообещал помочь" за 500 тысяч долларов.

Шкляра задержали во время получения первого транша – 51 тысячи долларов. По версии следствия, эти деньги предназначались для Гречковского.

В Генпрокуратуре роль судей в деле Гречковского еще изучают. Начальник департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк рассказал:

"У нас есть доказательства, которые подтверждают участие господина Гречковского именно в организации получения этих средств. В информировании и инструктаже этого посредника о порядке их содержания и передачи определенным лицам, эти доказательства есть, они зафиксированы и на данное время легализованы".

Директор завода, где вырабатывают "Ярило", заявил журналистам, что предмет спора – запатентованные варианты изготовления кваса и концентратного сусла, "хорошо известные всем". А владельцы патентов, по версии следствия, пытались дать взятку судьям, чтобы оставить в силе свои патенты.

Впрочем, в компании, представитель которой, по версии следователей, передавал деньги для Гречковского, отреклись и от попытки подкупа, и от своего юриста.

"Слідство. Інфо" считает, что Генпрокуратура "выпускает из рук" ТОП-взяточников.

Как известно, 21 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании арбитражного управляющего Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.

22 сентября Высший совет юстиции отказался отстранить от должности Гречковского, его пообещали отправить в отпуск на время следствия.

23 сентября Гречковский внес за себя залог в сумме 3,85 млн гривен, для чего якобы одолжил часть денег у друзей, часть у сестры.

Он также заявил, что его уголовное преследование якобы заказал "большой бизнесмен с миллиардным состоянием".

Алена Рощенко, УП