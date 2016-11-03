Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок

Четвер, 3 листопада 2016, 21:54

Світлана Корнієць, яка є начальником одного з відділів прокуратури Київщини і дружиною екс-заступника прокурора області Олександра Корнійця, разом із чоловіком задекларувала 7 земельних ділянок.

Відповідна інформація міститься у її електронній декларації.

Згідно з інформацією, Світлана Корнієць володіє землею у Новому Корогоді (562 кв м) та Бобриці (1000 кв м), а її чоловік — у Софіївській Борщагівці (809 кв м), Новому Корогоді (562 кв м), Києві (878 кв м), Бобриці (15000 кв м та 10000 кв м).

Окрім того, у начальниці відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні є квартира у Києві (70 кв м).

Олександр Корнієць володіє будинком у Софіївській Борщагівці (272,9 кв м), садовим будинком у Новому Корогоді (106,9), квартирою у Києві (34,5 кв м).

Квартиру у столиці має також донька подружжя Єлізавета, площа - 112,1 кв м.

В Олександра Корнійця також є Lexus RX 350 та Lexus RX 350.

У 2015 році Світлана Корнієць отримала зарплатні виплати у сумі 169 420 грн, а її чоловік — 149 313 грн.

Як відомо, в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня 2015 року затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності.

Корнієць, підозрюваний у хабарництві, через місяць вніс заставу в розмірі 3,2 млн гривень і вийшов з-під варти.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратуракорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: