Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими

Субота, 5 листопада 2016, 12:37

США не закликатимуть Україну виконувати політичні зобов'язання за мінськими домовленостями в односторонньому порядку.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Україну не закликатимуть в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - сказала вона.

"Місцеві вибори можуть бути проведені тільки за наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності до стандартів ОБСЄ", - підкреслила посол.

Коментуючи факт зустрічі віце-президента США Джо Байдена з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, яка нібито мала на меті змінити позицію фракції про неможливість виконання політичної частини мінських угод, Йованович сказала: "Віце-президент Байден був радий зустрітися з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який нещодавно побував у Вашингтоні з заздалегідь запланованим візитом".

За словами посла, під час недавньої короткої зустрічі в Вашингтоні Байден і Яценюк обговорили ряд питань, в тому числі підтримку з боку США зусиль України у здійсненні реформ і поточний стан переговорів в рамках мінського процесу.

"Віце-президент закликав всі політичні партії об'єднатися в просуванні реформ, що мають вирішальне значення для зміцнення України і відновлення її суверенітету; віце-президент також зробив наголос на зусиллях США, спрямованих на те, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань за мінськими угодами", - сказала Йованович.

Українська правда

Теми: СШАМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
США
Військові США відреагували на китайські та російські судна біля Аляски
8 українських пілотів готові навчатися на F-16 – ЗМІ
Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: