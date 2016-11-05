США не призывают Украину выполнять минские соглашения первыми

США не будут призывать Украину выполнять политические обязательства по минским договоренностям в одностороннем порядке.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Зеркалу недели".

"Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности", - сказала она.

"Местные выборы могут быть проведены только при наличии необходимых условий безопасности, по украинскому законодательству, а также в соответствии со стандартами ОБСЕ", - подчеркнула посол.

Комментируя факт встречи вице-президента США Джо Байдена с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, которая якобы имела целью изменить позицию фракции о невозможности выполнения политической части минских соглашений, Йованович сказала: "Вице-президент Байден был рад встретиться с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком, который недавно побывал в Вашингтоне с заранее запланированным визитом".

По словам посла, во время недавней короткой встречи в Вашингтоне Байден и Яценюк обсудили ряд вопросов, в том числе поддержку со стороны США усилий Украины в осуществлении реформ и текущее состояние переговоров в рамках минского процесса.

"Вице-президент призвал все политические партии объединиться в продвижении реформ, имеющих решающее значение для укрепления Украины и восстановления ее суверенитета; вице-президент также сделал упор на усилиях США, направленных на то, чтобы обеспечить выполнение Россией своих обязательств по минским соглашениям", - сказала Йованович.

Украинская правда