Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У прокуратурі твердять, що повідомлення про склад магазину зброї - неправда

Субота, 5 листопада 2016, 14:58

У прокуратурі Києва називають "неправдивою" інформацію щодо результатів спецоперації з виявлення під Києвом бункера зі зброєю.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва від 5 листопада. 

"У зв'язку із поширенням неправдивої інформації щодо результатів спецоперації з виявлення у передмісті столиці бункера зі зброєю, ... уповноважені заявити: 4 листопада, на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та виготовлення зброї столичні правоохоронці провели обшуки та вилучили значну кількість предметів, зовні схожих на бойову зброю та боєприпаси", - заявили у прокуратурі.

Також у приміщенні виявлено обладнання, на якому - за усіма ознаками - здійснювався ремонт та переробка зброї.

"Наразі власник цього складу встановлений та викликаний на допит. Ним виявився місцевий підприємець. Жодних підтверджуючих документів щодо законності походження предметів, виявлених у бункері, та придбання обладнання для переробки зброї ним досі не надано", - йдеться у заяві прокуратури.

Також у відомстві повідомили: за результатами обшуків, до яких були залучені фахівці-вибухотехніки, для проведення експертизи вилучено лише ті предмети, які за своїми технічними характеристиками можуть бути бойовими припасами чи зброєю та використовуватися за призначенням.

"Зокрема вилучено близько 20 ящиків з предметами, схожими на боєприпаси до різного виду зброї, а також предмети, схожі на кулемети, протитанкові міни та гармати. Крім того, вилучено деталі до зброї, а саме стволи та зворотні пружини до затворів. Предмети, які за даними фахівців, є макетами зброї - під час обшуку не вилучалися", - повідомили у прокуратурі. 

Зазначається, що після проведення необхідних експертиз буде визначена остаточна правова кваліфікація скоєного кримінального правопорушення.

 
 
 

Як відомо, власник магазину зброї Геннадій Конєв повідомив "Українській правді. Київ", що cхованка зброї, яку 4 листопада викрили під Києвом правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.

Українська правда 

Теми: Генпрокуратуразброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: