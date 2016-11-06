Гройсман похвалився досягненням уряду - безпілотним броньовиком

Компанія "АвтоКрАЗ" та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль.

Про це 6 листопада повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

"Трансформація України з сировинного придатку для інших у розвинуту державу-експортера конкурентноздатних продуктів та послуг - одне із важливих завдань нашого уряду. Маємо черговий український успіх - компанія "АвтоКрАЗ" та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль", - зазначив він.

"Знайомтесь, безпілотний броньовик КрАЗ - є чим пишатись. Дякую розробникам, це є справжній приклад успішних технологій", - додав Гройсман у своєму дописі у Твіттері.

Знайомтесь, безпілотний броньовик КрАЗ - є чим пишатись. Дякую розробникам, це є справжній приклад успішних технологій.



Прошу поширювати! pic.twitter.com/TQ5ug3Y79g — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 6, 2016

Як зазначено у повідомленні компанії "АвтоКрАЗ", "розумний" вітчизняний автомобіль спецпризначення створено на базі армійського броньованого автомобіля КрАЗ-Спартан, машина готова поповнити лави української військової техніки, усі налагоджувально-випробувальні роботи по проекту "Безпілотний автомобіль КрАЗ" завершено.

"Вітчизняний автопілот Pilotdrive, встановлений на КрАЗ-Спартані, оснащений комплексом спеціальних датчиків, що дозволяють автомобілю легко орієнтуватися в дорозі. ... Управління безпілотним КрАЗ-Спартаном може здійснюватися за допомогою планшета, "розумної" рукавички" або операторської станції. Зв'язок із автомобілем здійснюється за цифровими радіоканалами передачі даних WiFi/Wimax, радіус зв'язку від 10 км до 50 км", - повідомили у компанії.

Українська правда