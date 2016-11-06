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Гройсман похвалився досягненням уряду - безпілотним броньовиком

Неділя, 6 листопада 2016, 13:29

Компанія "АвтоКрАЗ" та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль. 

Про це 6 листопада повідомив глава уряду Володимир Гройсман. 

"Трансформація України з сировинного придатку для інших у розвинуту державу-експортера конкурентноздатних продуктів та послуг - одне із важливих завдань нашого уряду. Маємо черговий український успіх - компанія "АвтоКрАЗ" та запорізька інжинірингова компанія "Інфоком Лтд" створили перший український безпілотний автомобіль", - зазначив він.

"Знайомтесь, безпілотний броньовик КрАЗ - є чим пишатись. Дякую розробникам, це є справжній приклад успішних технологій", - додав Гройсман у своєму дописі у Твіттері

 

Як зазначено у повідомленні компанії "АвтоКрАЗ", "розумний" вітчизняний автомобіль спецпризначення створено на базі армійського броньованого автомобіля КрАЗ-Спартан, машина готова поповнити лави української військової техніки, усі налагоджувально-випробувальні роботи по проекту "Безпілотний автомобіль КрАЗ" завершено. 

"Вітчизняний автопілот Pilotdrive, встановлений на КрАЗ-Спартані, оснащений комплексом спеціальних датчиків, що дозволяють автомобілю легко орієнтуватися в дорозі. ... Управління безпілотним КрАЗ-Спартаном може здійснюватися за допомогою планшета, "розумної" рукавички" або операторської станції. Зв'язок із автомобілем здійснюється за цифровими радіоканалами передачі даних WiFi/Wimax, радіус зв'язку від 10 км до 50 км", - повідомили у компанії.

Українська правда 

Теми: Гройсманармія
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