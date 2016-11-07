У Придністров'ї та РФ відреагували на заяву Києва
У невизнаному Придністров'ї категорично проти виведення російських військ з регіону.
Про це заявив у понеділок "президент" невизнаної республіки Євген Шевчук, передає російське агентство ТАСС.
"Російська група військ, яка грає ключову роль в миротворчій операції на Дністрі, являє собою унікальний приклад миротворчості, що визнають багато фахівців в світі. Ця операція є гарантією миру і стабільності в Придністров'ї", - сказав Шевчук.
"Ми вважаємо, що поки немає остаточного політичного рішення щодо врегулювання конфлікту, немає сенсу і в виведенні російської групи військ, тому що це загострить ситуацію і може привести до відновлення кровопролиття", - сказав він.
Водночас віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін на своїй сторінці у Facebook заявив, що у цьому питанні треба домовлятися з Росією.
"А з Росією і Придністров'ям порадитися забули? А то звучить як" Гондурас пообіцяв допомогти Гватемалі в виведення військ США з Кореї", - написав він.
Як відомо, молдавський сайт Deschide повідомив, що в ході наради в Одесі 6 листопада міністри оборони України і Республіки Молдова Степан Полторак і Анатол Шалару погодилися на створення "зеленого коридору" для евакуації російських військ і озброєння розміщеного в селі Кобасна в невизнаному Придністров'ї.
На сайті Міноборони України також з'явилося відповідне повідомлення.
Конфлікт у Придністров'ї заморожено з 1992 року.
У 2007 році тут було проведено "референдум", на якому, за офіційними даними, 98 % виборців висловилися за незалежність республіки і інтеграцію з РФ.
Результати референдуму не було визнано на міжнародному рівні.