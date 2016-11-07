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В Приднестровье и РФ отреагировали на заявления Киева

Понедельник, 7 ноября 2016, 14:58

В непризнанном Приднестровье категорически против вывода российских войск из региона.

Об этом заявив в понедельник "президент" непризнанной Республики Евгений Шевчук, передает российское агентство ТАСС.

"Российская группа войск, которая играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре, представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают многие специалисты в мире. Эта операция является гарантией мира и стабильности в Приднестровье", - сказал Шевчук.

"Мы считаем, что пока нет окончательного политичного решение относительно  урегулирование конфликта, нет смысла и в выведении российской группы войск, потому что это заострит ситуацию и может привести к восстановлению кровопролития", - сказал он.

В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook заявил, что в этом вопросе надо договариваться с Россией.

"А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как "Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи", - написал он.

Как известно, молдавский сайт Deschide сообщил, что в ходе совещания в Одессе 6 ноября министр обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару согласились на создание "зеленого коридора" для эвакуации российских войск и вооружения расположенного в селе Кобасна в непризнанной Приднестровье.

На сайте Минобороны Украины также появилось соответствующее сообщение.

Конфликт в Приднестровье заморожено с 1992 года.

В 2007 году здесь был проведен "референдум", на котором, по официальным данным, 98% избирателей высказались за независимость республики и интеграцию с РФ.

Результаты референдума были признаны на международном уровне.

Темы: ПриднестровьеРосcияармия
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