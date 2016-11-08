На одну зарплату: київська прокурор обжилася 2 іномарками і 4 квартирами

25-річна прокурор Оболонського району Києва Олена Бобіта задекларувала чотири квартири, три гаражі і дві дорогі іномарки.

Про це свідчать дані з її електронної декларації, на що звернув увагу Центр Протидії Корупції.

Бобіта володіє квартирою у Києві (130 кв метрів). Також в її власності половина іншої київської квартири площею 130 кв.м. Ще вона володіє квартирою у Рівному (площею 221 кв. м.) і окупованому Луганську (51 кв.м.).

Крім того, у власності Бобіти знаходиться Porsche Cayenne 2011 року випуску, Volswagen Tiguan 2013-го і три гаражі.

Прокурор задекларувала річну зарплату обсягом 75 тисяч гривень, її чоловік 87 тисяч грн.

У Центрі протидії корупції відзначили, що прокурору 25 років.

Українська правда