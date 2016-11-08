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Саакашвілі їде в Київ "вимітати" Раду, АП і Кабмін

Вівторок, 8 листопада 2016, 18:45

Міхеіл Саакашвілі, який подав у відставку, заявляє, що потрібно радикально міняти центральну владу.

Про це він сказав виступаючи в Одесі у вівторок.

"Я від'їжджаю до Києва не просто звільняти Україну, я звільню і Одесу, і всіх бандитів вижену з Одеси", - сказав він.

Саакашвілі заявив: "виметемо і цю Раду, і цю адміністрацію, і цей Кабмін, і тоді наведемо порядок в Одесі, і Одеса стане тим, чим вона повинна бути – найгарнішим містом України і всієї Європи".

"Ідеї революції були зраджені…Тому ми знову у розбитого корита. Яка різниця людям, хто до них буде байдуже відноситися, Порошенко чи Янукович…якщо результат при Януковичу хоча б гривня була трохи краща", - сказав він.

"Наврядчи Кабмін захоче заслухати мій звіт. Не вистачало ще їм цю трибуну мені давати. Я із задоволенням поїду в Кабмін і зачитаю свій звіт", - сказав він.

Як відомо, у понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Він заявив, що в Одеській області "президент особисто підтримує два клани".

Кабінет міністрів має намір розглянути подання на звільнення Саакашвілі 9 листопада та скерувати його президенту.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліКабінет міністрівАдміністрація президента
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