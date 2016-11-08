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Саакашвили едет в Киев "виметать" Раду, АП и Кабмин

Вторник, 8 ноября 2016, 18:45

Михеил Саакашвили, который подал в отставку, заявляет, что нужно радикально менять центральную власть.

Об этом он сказал, выступая в Одессе во вторник.

"Я уезжаю в Киев не просто освобождать Украину, я освобождать и Одессу, и всех бандитов выгоню из Одессы", - сказал он.

Саакашвили заявил: "выметем и эту Раду, и эту администрацию, и этот Кабмин, и тогда наведем порядок в Одессе, и Одесса станет тем, чем она должна быть – самым красивым городом Украины и всей Европы".

"Идеи революции были преданы... Поэтому мы снова у разбитого корыта. Какая разница людям, кто к ним будет наплевательское относиться, Порошенко или Янукович... если результат при Януковиче хотя бы гривна была несколько лучше", - сказал он.

"Вряд Кабмин захочет заслушать мой отчет. Не хватало еще им эту трибуну мне давать. Я с удовольствием поеду в Кабмин и зачитаю свой отчет", - сказал он.

Как известно, в понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Он заявил, что в Одесской области "президент лично поддерживает два клана".

Кабинет министров намерен рассмотреть представление на увольнение Саакашвили 9 ноября и направить его президенту.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиКабинет министровАдминистрация президента
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