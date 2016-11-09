Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в США: Явного лідера немає, Трамп і Клінтон йдуть майже однаково

Середа, 9 листопада 2016, 05:32
Вибори в США: Явного лідера немає, Трамп і Клінтон йдуть майже однаково

Станом на 6:20 за Києвом кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон лідирує на 19 голосів вибірників.

Американські ЗМІ віддали Трампу перемогу в штаті Флорида (29 голосів вибірників), де на даний момент оброблено 96% голосів.

Доля президентських перегонів буде вирішуватися в Мічигані і Вісконсині. Ці штати зазвичай голосують за демократів. Однак зараз тут лідирує Трамп. У Вісконсині оброблені 67% голосів: Трамп набирає 49,1, Клінтон - 45,7%.

У Мічигані після обробки 57%, у Трампа - 47,7%, у Клінтон - 47,2%.

У разі, якщо він здобуде перемогу в цих штатах, Хілларі Клінтон програє вибори.

Теми: вибориСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
вибори
Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія
Рештки імперії. Хто з політиків забере собі електорат ОПЗЖ
Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ
Останні новини
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
Усі новини...
Реклама: