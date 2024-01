Вибори в США: Явного лідера немає, Трамп і Клінтон йдуть майже однаково

Станом на 6:20 за Києвом кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон лідирує на 19 голосів вибірників.

Американські ЗМІ віддали Трампу перемогу в штаті Флорида (29 голосів вибірників), де на даний момент оброблено 96% голосів.

Hillary Clinton leads Donald Trump 190-171 in the race to 270 electoral votes. Follow results on CNN https://t.co/zwwtDtlYFz pic.twitter.com/sw2Vd121Dy

Доля президентських перегонів буде вирішуватися в Мічигані і Вісконсині. Ці штати зазвичай голосують за демократів. Однак зараз тут лідирує Трамп. У Вісконсині оброблені 67% голосів: Трамп набирає 49,1, Клінтон - 45,7%.

У Мічигані після обробки 57%, у Трампа - 47,7%, у Клінтон - 47,2%.

У разі, якщо він здобуде перемогу в цих штатах, Хілларі Клінтон програє вибори.

Right now, Trump leads in both Michigan and WI. If those leads hold, I don’t really see a path for Clinton to win. https://t.co/Yx9Sal6rBS