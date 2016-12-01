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В результаті обвалу на шахті в Польщі загинули 8 людей

Четвер, 1 грудня 2016, 03:36

Кількість загиблих в результаті обвалу на шахті "Рудна" на півдні Польщі, що був викликаний землетрусом, зросла до восьми осіб.

Про це повідомив директор шахти Павло Марковський, передає "Укрінформ".

"Тіла трьох гірників рятувальники знайшли разом... Рятувальна операція тривала 24 години, ми робили все можливе, щоб врятувати шахтарів, але, на жаль, ми програли", - заявив Марковський.

Він зазначив, що підземні поштовхи в районі шахти, в результаті яких стався обвал, були найсильнішими за останні 55 років.

За словами директора шахти, рятувальна операція була складною, оскільки треба було розчищати завали вручну.

Підземні поштовхи в районі шахти становили 3,4 бала за шкалою Ріхтера. У той час під землею перебували 30 гірників.

Раніше повідомлялося про 4-х загиблих.

Теми: Польща
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