Екс-посол США застеріг Україну від виходу з "Мінська"

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що якщо Україна вийде з Мінських угод, то санкції щодо РФ можуть бути послаблені.

Про це він повідомив в своєму Twitter в середу.

За його словами, згідно з опитуванням Горшеніна, 51% українців вважають, що Мінські угоди шкодять Україні, так як Росія і сепаратисти не виконують їх.

Gorshenin poll: 51% of Ukrainians believe Minsk II harmful to #Ukraine . Understandable, as #Russia /separatists have not implemented. 1/2

У зв'язку з цим він застеріг Україну від виходу з "Мінська".

"Україні не слід відмовлятися від Мінська II. Вона ймовірно втратить підтримку ЄС, що призведе до ослаблення санкцій відносно Росії. Немає іншого шляху для ведення переговорів", - зазначив Пайфер.

#Ukraine should not abandon Minsk II. Would lose EU support & likely lead to easing of sanctions on #Russia. No other negotiating path. 2/2.