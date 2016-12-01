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Екс-посол США застеріг Україну від виходу з "Мінська"

Четвер, 1 грудня 2016, 04:31

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що якщо Україна вийде з Мінських угод, то санкції щодо РФ можуть бути послаблені.

Про це він повідомив в своєму Twitter в середу.

За його словами, згідно з опитуванням Горшеніна, 51% українців вважають, що Мінські угоди шкодять Україні, так як Росія і сепаратисти не виконують їх.

У зв'язку з цим він застеріг Україну від виходу з "Мінська".

"Україні не слід відмовлятися від Мінська II. Вона ймовірно втратить підтримку ЄС, що призведе до ослаблення санкцій відносно Росії. Немає іншого шляху для ведення переговорів", - зазначив Пайфер.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМінські угоди
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