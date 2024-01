Экс-посол США предостерег Украину от выхода из "Минска"

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что если Украина выйдет из Минских соглашений, то санкции в отношении РФ могут быть ослаблены.

Об этом он сообщил в своем Twitter в среду.

По его словам, согласно опросу Горшенина, 51% украинцев считают, что Минские соглашения вредят Украине, так как Россия и сепаратисты не выполняют их.

Gorshenin poll: 51% of Ukrainians believe Minsk II harmful to #Ukraine . Understandable, as #Russia /separatists have not implemented. 1/2

В связи с этим он предостерег Украину от выхода из "Минска".

"Украине не следует отказываться от Минска II. Она вероятно утратит поддержку ЕС, что приведет к ослаблению санкций в отношении России. Нет иного пути для ведения переговоров", - отметил Пайфер.

#Ukraine should not abandon Minsk II. Would lose EU support & likely lead to easing of sanctions on #Russia. No other negotiating path. 2/2.