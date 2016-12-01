Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманий на кордоні з РФ розповів, що везе родичам креслення «Антонова»

Четвер, 1 грудня 2016, 19:06

Прикордонники Харківського загону затримали на кордоні з РФ українця, який мав креслення літаків, гелікоптерів та іншої продукції конструкторського бюро держпідприємства "Антонов", а також рекламної продукції "Укроборонпрому" та "Моторсічі".

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

59-річний українець повідомив, що він нібито працює на посаді інженера АНТК "Антонов" і наразі перебуває у відпустці й має намір відвідати родичів у РФ.

"Однак після з’ясування ситуації та перевірки наданої ним інформації представники Конструкторського бюро державного підприємства "Антонов" спростували цю інформацію та повідомили, що така особа у них не працює", - зазначили у прес-службі.

Наразі стосовно затриманого проводиться подальша перевірка.

Українська правда

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
На хімзаводі в Росії спалахнула пожежа
У Держдумі розповіли, куди подівся Суровікін
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: