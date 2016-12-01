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Задержанный на границе с РФ уверял, что везет родственникам чертежи "Антонова"

Четверг, 1 декабря 2016, 19:06

Пограничники Харьковского отряда задержали на границе с РФ украинца, у которого были чертежи самолетов, вертолетов и другой продукции конструкторского бюро госпредприятия "Антонов", а также рекламной продукции "Укроборонпрома" и "Моторсичи".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

59-летний украинец сообщил, что он якобы работает в должности инженера АНТК "Антонов" и сейчас находится в отпуске и намерен посетить родственников в РФ.

"Однако после выяснения ситуации и проверки предоставленной им информации представители конструкторского бюро государственного предприятия "Антонов" опровергли эту информацию и сообщили, что такое лицо у них не работает", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в отношении задержанного проводится проверка.

Украинская правда

Темы: Росcияавиа
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