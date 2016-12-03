Через негоду без електрики лишилися 44 населених пункти

Протягом 3 грудня проводяться ремонтні роботи щодо відновлення електропостачання у 43 населених пунктах у 6 районах Львівської області та 1 населеному пункту в Черкаській області.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДержНС, до робіт з відновлення електропостачання залучено 31 бригаду обленерго (160 осіб та 40 од. техніки).

До Укравтодору надходять поодинокі звернення водіїв про необхідність обробки протиожеледними матеріалами та розчистку проїжджої частини доріг від снігу.

"На дорогах державного, регіонального значення та на перевалах рух транспортних засобів забезпечено, заторів немає, ситуація контрольована", - повідомили у Держслужбі.

По всій території України очікується мокрий сніг у західних, центральних та північних областях. В окремих районах західних областей посилюється вітер до 15-18 м/с.

Українська правда