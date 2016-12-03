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Поліція зловила 20-річного й 66-річного бойовиків "ДНР"

Субота, 3 грудня 2016, 16:38

На Луганщині правоохоронці затримали 20-річного бойовика "ДНР".

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Луганській області, його затримали при перевірці документів на одному з блокпостів. Молодик на автобусі намагався виїхати на територію РФ.

В ході проведення першочергових заходів правоохоронцями встановлено, що у 2014 році молодик добровільно вступив до батальйону терористів так званої "ДНР". Брав участь у "патрулюванні" міст на тимчасово окупованій бойовиками території, чергував зі зброєю на блокпостах.

Відповідно до даних правоохоронців, зловмисник брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України.

Даний факт зареєстровано, чоловіка затримано та передано колегам з Донецької області.

Разом з тим, на Донеччині на КПВВ "Новотроїцьке" правоохоронці затримали 66-річного жителя Донецька, який майже місяць проходив навчання з бойового мистецтва в батальйоні "Кальміус" та через погіршення стану здоров’я покинув ряди так званої "ДНР".

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, чоловік разом з дружиною направлявся в Бугас Волноваського району, де перебуває його дачна ділянка.

При перевірці особи за поліцейськими базами даних стало відомо, що зовсім не примітний чоловік брав участь в незаконних збройних формуваннях.

"З’ясувалось, що в червні 2014 року затриманий вирішив спробувати щось нове в своєму житті та не знайшов іншої справи, як вступити в ряди бойовиків, а саме в батальйон "Кальміус". Чоловік був прийнятий на так званий "курс молодого бійця", де терористи навчали новобранців "мистецтву" вбивати українських військових. Але роки взяли своє, здоров’я погіршилося і чоловік покинув ряди окупантів", - йдеться в повідомленні.

Наразі щодо донеччанина відкрито кримінальне провадження за ст.260 "Створення непередбачених законом збройних формувань або участь в них" Кримінального кодексу.

Українська правда

Теми: ДНР
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