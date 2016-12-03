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Спійманого на хабарі суддю відпустили під нічний домашній арешт

Субота, 3 грудня 2016, 21:00

Солом'янський райсуд Києва визначив для судді Київського апеляційного адміністративного суду, якого затримали за хабар, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у Facebook у суботу.

За його словами, таким рішенням Солом'янський райсуд частково задовольнив клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

"Згідно резолютивної частини ухвали слідчий суддя обрав своєму підозрюваному колезі інший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання в період часу з 23.00 до 06.00 до 3 лютого 2017 року (нічний домашній арешт)", - написав Холодницький.

Також на підозрюваного покладено визначені ст. 194 КПК України обов’язки, у тому числі щодо носіння електронного засобу контролю.

"Повний текст ухвали з мотивацією такого рішення буде оголошено 7 грудня, однак прокурорами САП на ухвалу суду у встановлені КПК України строки уже готується апеляція, оскільки з таким запобіжним заходом погодитись не можемо", - додав Холодницький.

Як повідомлялося, прокурори САП спільно з СБУ затримали суддю Київського апеляційного адміністративного суду за отримання 5 тисяч доларів хабара 1 грудня.

Українська правда

Теми: судхабар
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