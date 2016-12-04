Програма розвитку ЗСУ забезпечить повну сумісність з НАТО - Муженко

Генеральний штаб завершив розробку Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року і передав її на розгляд Кабінету міністрів.

Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко в інтерв’ю Укрінформу.

"Генеральний штаб Збройних Сил України завершив роботу над проектом Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року і передав його на розгляд Кабінету міністрів. Далі ця державна програма буде подана до Ради національної безпеки і оборони України та Адміністрації Президента України", - сказав він.

За словамиМуженка, цей документ має на меті реалізацію вже прийнятих стратегічних рішень.

"Він визначає завдання і заходи, спрямовані на планове набуття Збройними Силами спроможностей для ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, включаючи питання оборони кордонів, захисту суверенітету і територіальної цілісності. Вагома складова програми – це послідовний рух до переходу Збройних Сил України на євроатлантичні стандарти", - зазначив начальник Генштабу.

Він підкреслив, що основні зусилля на цьому напрямку спрямовані на досягнення повної взаємосумісності частин та підрозділів ЗС України з силами Північноатлантичного Альянсу.

"Зрозуміло, що набуття членства в НАТО – це питання політичне. Ми своє завдання бачимо у вирішенні практичних питань: у підготовці військ, в адаптації шляхів та способів їх застосування до норм та правил, які існують в країнах НАТО. Головна мета цих зусиль – досягти повної взаємосумісності українських частин та підрозділів з силами Альянсу. Це абсолютно реальна перспектива", - заявив генерал.

Державна програма спрямована на реалізацію п’яти стратегічних цілей, які визначені Стратегічним оборонним бюлетенем України.

"Йдеться, насамперед, про створення ефективної системи управління Збройними Силами, про удосконалення системи оборонного планування, набуття Збройними Силами необхідних спроможностей, створення єдиної системи логістики та тилового забезпечення, а також, що дуже важливо з урахуванням бойового досвіду, удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил. Ще один масштабний та важливий напрямок, який відображений у програмі – це професіоналізація українського війська та системний розвиток служби у військовому резерві", - пояснив начальник Генерального штабу.