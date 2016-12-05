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У МВС не знають, чи буде Аваков переривати відрядження в Канаду через трагедію в Княжичах

Понеділок, 5 грудня 2016, 01:27

У Міністерстві внутрішніх справ не володіють інформацією про те,чи  перерве своє відрядження до Канади глава відомства Арсен Аваков в зв'язку з трагедією в Княжичах.

Про це радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив в ефірі "112 Україна", передає "УНІАН".

"Безумовно, йому відомо (про трагедію). Що стосується його рішення (про переривання відрядження), у мене не було можливості з ним поспілкуватися", - сказав він.

Шкіряк порадив дочекатися понеділка і "там вже будемо розуміти".

У свою чергу, позаштатний радник глави МВС і нардеп Антон Геращенко також відмовився відповідати на питання, чи повернеться міністр з Канади достроково.

"Арсен Аваков в курсі трагедії, що сталася. Він прийме своє рішення, я думаю ви про це дізнаєтеся з офіційних джерел", - заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков знаходиться у відрядженні в Оттаві (Канада), його обов'язки виконує Сергій Яровий. Особистого коментаря міністра з приводу трагедії в Київській області досі немає.

Як відомо, в ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області. Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Теми: МВСАваков
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