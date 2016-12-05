Пункт пропуску "Мар’їнка" поки не працює

Контрольно-пропускний пункт "Мар’їнка" на Донеччині планується відкрити 5 грудня на пропуск по обіді.

"За рішенням штабу АТО сьогодні КПВВ "Мар’їнка" розпочне свою роботу після 13 години", – повідомляє Державна прикордонна служба України у Twiter.

"За наявною інформацією, незаконні збройні формування на даному напрямку до цього часу не здійснюватимуть пропускні операції", – повідомляється на сайті ДПСУ.

УВАГА! За рішенням штабу АТО сьогодні КПВВ «Мар’їнка» розпочне свою роботу після 13 год. НЗФ не здійснюватиме пропуск на цьому напрямку — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) December 5, 2016

Раніше КПВВ "Мар'їнка" неодноразово обстрілювався бойовиками, через що роботу пункту тимчасово призупиняли.