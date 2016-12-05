Пункт пропуска "Марьинка" пока не работает

Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области планируется открыть 5 декабря на пропуск после обеда.

"По решению штаба АТО сегодня КПВВ "Марьинка" начнет свою работу после 13 часов", – сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twiter.

"По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования на данном направлении до тех пор не будут осуществлять пропускные операции", – сообщается на сайте ГПСУ.

УВАГА! За рішенням штабу АТО сьогодні КПВВ «Мар’їнка» розпочне свою роботу після 13 год. НЗФ не здійснюватиме пропуск на цьому напрямку — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) December 5, 2016

Ранее КПВВ "Марьинка" неоднократно обстреливался боевиками, из-за чего работу пункта временно приостанавливали.