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Пункт пропуска "Марьинка" пока не работает

Понедельник, 5 декабря 2016, 07:24

Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области планируется открыть 5 декабря на пропуск после обеда.   

"По решению штаба АТО сегодня КПВВ "Марьинка" начнет свою работу после 13 часов", – сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twiter.

"По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования на данном направлении до тех пор не будут осуществлять пропускные операции", – сообщается на сайте ГПСУ.

Ранее КПВВ "Марьинка" неоднократно обстреливался боевиками, из-за чего работу пункта временно приостанавливали.

Темы: ДонбассПограничная служба
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