Кириленко побачив у скандалі зі своєю нерухомістю слід людей Табачника

Віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко вважає, що скандал з його елітною нерухомістю розпалюють люди, які добиваються вигідного їм призначення у сфері освіти.

Про це він написав у своєму блозі на сайті "Української правди", коментуючи розслідування щодо наявності у нього елітної квартири в Києві, а у його дружини – ділянки з великим будинком неподалік від столиці, яку вона отримала у подарунок.

"Чергову кампанію проти мене та моєї дружини – Катерини Кириленко – розпочато інтернаціональною бригадою діячів, які за будь-яку ціну бачать керівником НАЗЯВО (Національне агентство забезпечення якості вищої освіти) ставленика сумнозвісних Суліми-Табачника – такого собі громадянина Храпатого – покірного виконавця їхніх вказівок. Причому, будь-яких", – написав він.

Кириленко має на увазі екс-міністра освіти і науки Дмитра Табачника, його заступника Євгена Суліму та колишнього керівника відділу гуманітарної освіти департаменту вищої освіти МОН часів Табачника – Сергія Храпатого, якого НАЗЯВО нещодавно запропонувало призначити своїм головою.

Коментуючи власне нерухомість, Кириленко заявив, що декларує квартиру від 2006 року, а ділянку – від 2013. Він також стверджує, що квартира взята у 10-річний гривневий кредит.

Також Кириленко наполягає, що до 2013 року ділянка належала близьким родичам, але після спроб рейдерських захоплень її переписали на дружину.

Віце-прем'єр також наполягає, що будинок не будується ще з 2008 року через брак грошей, а його готовність становить лише 50%.

"Будинок замислювався як велике родинне помешкання для декількох сімей, всі роботи відбувалися ще до кризи 2008 року, участь моєї сім'ї у фінансуванні вкрай незначна. 2008 року усі роботи припинилися, будинок не добудовано у зв'язку з відсутністю коштів. Я ж там взагалі не був жодного разу, хоча на фото об'єкт безумовно бачив", – стверджує він.

Кириленко також наполягає, що вартість цієї нерухомості значно нижча, ніж та, що була озвучена в сюжеті.

Віце-прем'єр також прокоментував звинувачення на адресу своєї дружини щодо плагіату в її дисертації, які він назвав "цькуванням з боку окремих неадекватних осіб" за гроші.

"Тому їм байдуже, що Катерина Кириленко після власне захисту дисертації 15 жовтня 2015 року, ще тричі після усіх оскаржень публічно та успішно захистила на різних Спецрадах та Атестаційній колегії МОН текст своєї роботи", – запевнив він.

Українська правда