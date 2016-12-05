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Охоронцю Порошенка, якого звинувачував Онищенко, дали квартиру

Понеділок, 5 грудня 2016, 15:58

Начальник президентської охорони Юрій Федоров у травні 2015 року став власником квартири на вулиці Тарасівській, 21 у центрі Києва.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на витяг із Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно з повідомленням, квартиру площею 117 кв. метрів Федорову виділило Державне управління справами. Охоронець, його дружина Марина та син Артемій одразу приватизували житло.

Видання зазначає, що ринкова ціна квартир у цьому будинку становить $250 тис.

Крім того, у липні 2015 року теща Федорова Тетяна Сафонова отримала у власність 11 соток землі у місті Боярка Київської області, а вже у квітні 2016 року оформила декларацію про готовність до експлуатації на цій землі будинку площею 284 кв. м.

Також у листопаді цього року теща президентського охоронця купила 25 соток землі у селі Бобриця Київської області, а у червні минулого року – 47-метрову квартиру у Боярці.

Федоров в 90-их роках працював автослюсарем та командиром відділення в/ч 27309 Київської області. З 1995 по 2011 служив в управлінні Державної служби охорони.

З червня 2014 року відразу по обранні президентом Петра Порошенка став заступником начальника управління – начальник служби безпеки президента України Управління державної охорони України. Нині має звання генерал-майора.

 
Юрій Федоров. Фото з "Однокласників"

Як відомо, на днях прізвище Федорова згадав нардеп-втікач Олександр Онищенко в інтерв’ю пропагандистському російському телеканалу "Россия-1".

Онищенко, зокрема, розповідав про підкуп низки політиків Порошенком і заявив, що саме Федоров передавав ці гроші.

"Гроші Порошенко передавав у себе в Адміністрації Президента, безпосередньо цим займався його охоронець Федоров. Йому (Порошенку) тільки приносили звіти: скільки депутатів, які голосування, після чого в кімнаті, де перебуває начальник охорони, передавали ці сумки (з грошима)", – розповів Онищенко.

Також він стверджує, що передав компромат на Порошенка американському Мін'юсту.

Сам Онищенко переховується від українського правосуддя в Лондоні. Його звинувачують в масштабній корупції на газовому видобутку.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОнищенкоПорошенкокорупція
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