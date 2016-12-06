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Перестрілка в Княжичах: відсторонено 25 поліцейських

Вівторок, 6 грудня 2016, 14:05
Ярослав Маркін, "Вести"

Після перестрілки у Княжичах на Київщині, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців, від служби відсторонили 25 поліцейських.

Про це повідомив т.в.о. голови Національної поліції Вадим Троян повідомив 6 грудня під час відомчої відеоселекторної наради, інформує прес-служба Нацполіції.

Троян підкреслив, що за всі дії підлеглих і всі ризиковані рішення несуть безпосередню відповідальність керівники підрозділів поліції.

Він також додав, що 5 грудня за його рішенням на час проведення службового розслідування відсторонено від служби 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації у Княжичах – від керівників операції до її учасників.

"Я вважаю це за необхідне, поки ми детально не зрозуміємо, хто в чому винен і хто порушив інструкцію або наказ", – підкреслив Троян.

Також прес-служба Нацполіції повідомляє, що сім'ям загиблих виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 800 тисяч гривень.

Як відомо, в ніч на неділю в результаті збігу обставин в селищі Княжичі Броварського району Київської області у перестрілці між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Українська правда

Теми: поліціяМВС
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